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Beşiktaş-Sheva maçına ünlü hakem

Beşiktaş-Sheva maçına ünlü hakem.15242
  • Giriş : 14.02.2017 / 17:35:00

Beşiktaş-H. Beer-Sheva mücadelesinin hakemi belli oldu.

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İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam. 16 Şubat Perşembe günü oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyou'ndan Martin Atkinson yönetecek.

Beer Sheva şehrindeki Turner Stadyumu'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Martin Atkinson'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Adam Nunn'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Friend ve Craig Pawson olacak.

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