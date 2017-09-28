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Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!

Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!.20976
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:30:00

Beşiktaş Sompo Japan, turnuvada Olympiakos'u 70-65 devirerek finale adını yazdıran ekip oldu.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Sompo Japan, finale adını yazdırdı. Olympiakos'u mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, taraftarını büyük mutluluk yaşattı.

TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.

Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçına iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 17-12, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı.

?3'üncü periyotta Olympiakos skor olarak öne geçerken, son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 70-65 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan'ın finaldeki rakibi, Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının galibi olacak.

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