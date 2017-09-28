Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!
Beşiktaş Sompo Japan, finale adını yazdırdı. Olympiakos'u mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, taraftarını büyük mutluluk yaşattı.
TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçına iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 17-12, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı.
?3'üncü periyotta Olympiakos skor olarak öne geçerken, son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 70-65 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan'ın finaldeki rakibi, Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının galibi olacak.
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