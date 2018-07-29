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Beşiktaş'ta 10 numara arayışı sürüyor

Beşiktaş'ta 10 numara arayışı sürüyor.17507
  • Giriş : 29.07.2018 / 10:27:00

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, 10 numara arayışına devam ediyor.

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Sepet Beşik

Geçtiğimiz dönemi eli boş kapatan Beşiktaş, takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik adam Şenol Güneş, rotayı '10 numara'ya çevirdi.

Forvet arkasında Oğuzhan ve Tolgay’dan da verim alamayan, Babel’den vazgeçen Kartal’ın çalıştırıcısı, transferi şart koştu. Vida ve Q7 satılırsa oluşacak 50 milyon Euro, öncelikle bu bölgede kullanılacak

Arjantinli Jose Soza’nın ayrılığının ardından 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında bu mevkiyi Anderson Talisca’ya emanet eden teknik direktör Şenol Güneş, Brezilyalı’nın gidişiyle takviyeyi şart koştu.

YURT dışı hazırlık kampındaki özel maçların yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’ndeki B36 Torshavn karşılaşmasında bu bölgede eksiklik hissedildi. Adriano Correia’yı forvet arkasına yakın bir noktaya çeken, rakibin zayıf olması nedeniyle Sambacı’dan iyi performans alan Şenol Güneş, güçlü takımlar önünde zafiyet yaşamak istemiyor.

BABEL’DEN VAZGEÇTİ

RYAN Babel’i hücum hattının hemen gerisinde düşünen ancak bu fikrinden şu an için geri adım atan deneyimli çalıştırıcı, yönetimden 3 takviye talep etti. Gökhan Gönül’ün sakatlıklarını göz önünde bulunduran 66 yaşındaki teknik adam, sağ bek ve santrforun dışında mutlaka bir 10 numara alınması ısrarını yineledi.

OYUNU geriden gelerek kurmayı seven Oğuzhan Özyakup’la beraber Tolgay Arslan da daha çok defansın önünde ter dökmeyi yeğliyor. Güneş’i de bu ikilinin ‘10 numara’daki verimsizliği harekete geçirdi.

TOSIC, Mitrovic ve Fabri’nin satışından gelen 14.4 milyon Euro’ya, Avrupa piyasasında yaklaşık 25-30 milyon Euro değer biçilen Vida ve Çinliler’in 8 milyon Euro’yla kapıyı çaldığı Quaresma da eklenirse kasaya da 50 milyon Euro civarında para girecek. Bu rakam iddiaların sıkça dolaştığı ortamda kadronun güçlendirilmesi için harcanacak.

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