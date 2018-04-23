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Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı!

Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı!.26167
  • Giriş : 23.04.2018 / 17:17:00

Beşiktaş'ta futbolcular ve çocukların katılımıyla 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

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Sepet Beşik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Beşiktaş'ta ise teknik heyet ve oyuncular çocuklarla buluştu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki etkinliğe, teknik heyet ve futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. Siyah-beyazlılar antrenman öncesi toplu fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile  oynanan karşılaşmada görev almayan futbolcular antrenman yaparken, sahada kalan  çocuklar doyasıya eğlendi.

Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları, kutlamaya kendi ülke bayraklarıyla  katıldı. Saha kenarına ayrıca, takımdaki futbolcuları temsilen Türkiye, Kanada,  Brezilya, Sırbistan, Hırvatistan, İspanya, Şili, Portekiz ve Hollanda bayrakları  asıldı.

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