Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Beşiktaş'ta ise teknik heyet ve oyuncular çocuklarla buluştu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki etkinliğe, teknik heyet ve futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. Siyah-beyazlılar antrenman öncesi toplu fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almayan futbolcular antrenman yaparken, sahada kalan çocuklar doyasıya eğlendi.
Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları, kutlamaya kendi ülke bayraklarıyla katıldı. Saha kenarına ayrıca, takımdaki futbolcuları temsilen Türkiye, Kanada, Brezilya, Sırbistan, Hırvatistan, İspanya, Şili, Portekiz ve Hollanda bayrakları asıldı.
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