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Beşiktaş'ta 4 isim takımdan gönderiliyor

Beşiktaş'ta 4 isim takımdan gönderiliyor.17626
  • Giriş : 11.05.2018 / 15:05:00

Beşiktaş Kulübü'nde 4 isim için takımdan gönderilme kararı verildi.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Beşiktaş Kulübü'nde hareketlilik yaşanıyor. 4 isim için takımdan gönderilme kararı verildi.

Yeni sezonda kadroda yeniden yapılanma kararı alan Beşiktaş, gelecek oyuncuların planlamasını yaparken gönderilecek isimler için de formüller arıyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre önceliği ise sezon başında kadroya dahil edilen Alvaro Negredo tutuyor. Bonservisine 2,5 milyon Euro ödenen ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan İspanyol oyuncunun performansından memnun olmayan yönetim, en azından maliyetten kurtulmak adına Negredo’yu elden çıkarmaya kararlı.

Siyah-Beyazlı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları toplantılarda yüksek maliyetlerden kurtulmak için Negredo’nun satılması yönünde görüş birliğine vardılar.

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