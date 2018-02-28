Beşiktaş'ta Anderson Talisca gelişmesi
Monaco'nun da peşinden koştuğu ve Benfica ile görüşmelere başladığı Talisca ile ilgili Beşiktaş Kulübü'nden hamle geldi.
Beşiktaş Yönetimi, Anderson Talisca ile ilgili tüm transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Sezon sonu Beşiktaş’la kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız için Benfica’ya yapılan teklifler mercek altında tutuluyor.
Siyah-beyazlılar, Talisca’nın durumuna şampiyonluk yarışıyla bağlantılı şekilde yaklaşıyor. Benfica ile 2 yıl önce yapılan sözleşmeye göre 31 Mayıs’a kadar 21 milyon euro ödeyerek yetenekli futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş Yönetimi, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğun elde edilmesi halinde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne önümüzdeki sezon üçüncü kez doğrudan katılma hakkı kazanılması durumunda iki yıldız oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bu isimlerden birinin de Talisca olması düşünülüyor. Fenerbahçe zaferiyle zirveye ortak olan Beşiktaş, rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşırsa Talisca dosyasını Mayıs ayında açacak. Şampiyonluğun kaçması halinde ise büyük bonservis bedeli ödeyerek yıldız oyuncu transferi yapma düşüncesi rafa kaldırılacak.
Bu arada devre arası transfer döneminde Çin piyasasının gözde isimlerinden olan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Monaco’nun da radarına girdi. Portekiz basınında çıkan haberlerde Fransız ekibinin şimdiden Benfica ile görüşmelere başladığı iddia edildi. O Jogo gazetesi, Beşiktaş’ın 31 Mayıs’a kadar satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Monaco’nun, Talisca’yı renklerine bağlamak istediği savunuldu.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Fatih Terim sinirlendi: Bize izah edecekler
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap gecikmedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap gecikmedi.
Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Takımımız maça hazır. Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı.
Galatasaray'dan UEFA'ya açıklaması geldi
Galatasaray Kulübü'nden UEFA ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
G.Saray'dan gönderilen Tudor geri dönüyor
Beşiktaş-Fener maçında 41 kişiye yasal işlem
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 41 kişiye yasal işlem yapıldığı öğrenildi.