Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor
Beşiktaş'ta Talisca'nın milli takıma alınması can sıktı. Yönetim, golcü oyuncunun Dünya Kupası'nda oynaması halinde fiyatının artacağından endişeli.
Sezonun ikinci yarısında mükemmel bir performans sergileyen Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın yetkililerinin de dikkatini çekmiş durumda... Genç yıldızın son maçlarını mercek altına alan yetkililer, Fenerbahçe ile oynayacak Süper Lig maçını da canlı olarak izleyecek. Fakat bu durum Beşiktaş'ta endişe yaratıyor. Yönetim, Talisca'nın Dünya Kupası'nda forma giymesi durumunda fiyatının çok artacağını, bu durumda transferin gerçekleşme ihtimalinin azalacağını düşünüyor.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
Talisca ligin ikinci yarısında forma giydiği 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.
31 RESMİ MAÇTA 17 GOLE KATKI
Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi olan Anderson Talisca bu sezon tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıktı... 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız 14 gol ve 3 asistle tam 17 gole direkt katkıda bulundu.
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