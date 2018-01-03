Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'ta Arda Turan anlaşmazlığı yaşanıyor!

Beşiktaş'ta Arda Turan anlaşmazlığı yaşanıyor!.21744
  • Giriş : 03.01.2018 / 08:10:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Son şampiyon Beşiktaş'ta İspanyol devi Barcelona'da forma giyen golcü futbolcu Arda Turan ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta Arda Turan transferi konusunda yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş anlaşamıyor. Tecrübeli teknik adamın “Kadrom yeterli” diyerek başka transfer istememesine rağmen yönetimin çalışmaları devam ediyor. Güneş’in Cenk Tosun dışında takımdan gitme ihtimali olan Talisca, Babel ve Tosic’in kadroda tutulması halinde takviyeye ihtiyacı olmadığını ısrarla yönetime ilettiği öğrenildi. Ancak Talisca için Benfica’ya Çin’den 25 milyon avro ve üzerinde teklif gelirse planlar mecburen değişecek. Bu durumda Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşmaya göre siyah-beyazlıların kasasına 9 milyon avroluk gelir girecek. Brezilyalı yıldızın ayrılması hâlinde Arda Turan sesleri çok daha yüksek çıkmaya başlayacak. Millî futbolcunun transferi gerçekleşmezse 10 numara için hazır bekleyen isim Nicolae Stanciu. Belçika’da Anderlecht forması giyen Rumen oyuncu, Talisca satılır, Arda Turan transferi olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak.

TÜRKİYE

Erdoğan'dan partisine KHK talimatı

Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı

Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı

Beşiktaşlı tecrübeli oyuncu Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı.

Federasyondan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Federasyondan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye cezayı kesti.

 

Van Persie, Milli Piyango'dan fazla kazandı

Van Persie, Milli Piyango'dan fazla kazandı

Fenerbahçe'de oynayan Van Persie, 2,5 yılda Milli Piyango'dan fazla kazandı.

Şenol Güneş'ten rest: Önümde 10-15 yıl var

Şenol Güneş'ten rest: Önümde 10-15 yıl var

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, takımı ve kariyerine dair konuştu.

 

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nden gelen teklifi reddetti.

Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi

Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi

Fatih Terim, sol bek için tecrübeli oyuncu Lionel Carole'yi istedi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya