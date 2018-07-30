Beşiktaş'ta Atiba ile anlaşma sağlandı
Siyah-beyazlı ekipte imzalar atıldı. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme yeniledi.
Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek için anlaşan Beşiktaş Yönetimi hem orta saha hem de savunmada daha rahat hareket etme şansı yakaladı. Atiba’nın kadroda tutulması nedeniyle, Teknik Direktör Şenol Güneş ihtiyaç halinde Kanadalı oyuncuyu, sağ bek ve stoperde de oynatabilecek.
Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, 650 bin euro karşılığında anlaşma sağlanan Atiba ile yapılan son görüşmede, “Kulübün maddi durumunu biliyorsun. Para yüzünden Beşiktaş gibi bir kulüp bırakılır mı? Sen şimdiden bu camianın efsaneleri arasına girdin. Futbolu bıraktıktan sonra belki burada teknik direktör olacaksın. Burası senin yuvan. Maddi konular her zaman çözülür” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Atiba’nın bu toplantının ardından geri adım atarak siyah-beyazlılarla el sıkıştığı aktarıldı.
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