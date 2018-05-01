Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!
Şampiyonluğu zora sokan ve morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Atiba'nın yerine gelecek isim belli oldu.
Ligde Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer hazırlıkları şimdiden başlarken, orta saha için Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu gündeme geldi.
Orta sahada yaklaşık 5 senedir adeta bir dinamo gibi çalışan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson'ın artık 35 yaşına gelmesi Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti.
Bu arayışlar kapsamında hem kaliteli hem de kulübü maddi açıdan zorlamayacak bir oyuncu isteyen yönetimin önündeki isimlerden en önemlisi ise Bursaspor'un Nijeryalı orta sahası Abdullahi Shehu...
25 yaşındaki Nijeryalı'nın Bursaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratını feshetmek isteyen kulüp 2 milyon euro yatırdığı anda oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olabiliyor.
Hem ön libero hem de sağ bek oynayabilen Shehu için menajeri William Davila, Bundesliga kulüplerinin de girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Shehu'nun Nijerya milli takımının dünya kupasındaki maçlarında sağ bek olarak ilk 11 oynaması bekleniyor.
FANATİK
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