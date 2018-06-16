Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında
Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı.
Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.
Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.
Skoker
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