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Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında

Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında.18197
  • Giriş : 16.06.2018 / 09:32:00

Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

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Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı.

Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.

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