Beşiktaş'ta ayrılık sinyali! Cenk Tosun konuştu!
Alman basınına röportaj veren Siyah-Beyazlıların forveti Cen Tosun, Beşiktaş'tan ayrılabileceğini ancak bunun için çeşitli şartların oluşması gerektiğini açıkladı. Eintracht Frankfurt altyapısından yetişen ve Futbol hayatına devam ettiği Türkiye'de son yılların en başarılı isimlerinden biri olan Tosun, Beşiktaş'ta mutlu olduğunun da altını çizdi.
Tosun, “Gelecek önüm açık görünüyor. Beşiktaş ile 2 yıllık kontratım var ve burada çok mutluyum. Ancak Avrupa'nın büyük bir kulübü çıkar da başkanla anlaşır ve bu kulübüm için iyi bir anlaşma olursa, doğal olarak ben de büyük bir kulüpte forma giymek isterim. Tabii ki Beşiktaş ile sözleşme uzatmak da seçeneklerim arasında” dedi.
‘2. adam kalırdım'
Formunun zirvesinde olduğunu söyleyen ve ligde 20 gol attığına dikkat çeken tecrübeli forvet, “Kariyerimdeki en iyi sezondu. Türkiye'deki büyük takımların genelde yabancı forvetleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türk bir futbolcu için çok iyi rakamlara ulaştım” diye konuştu.
Süper Lig'de gol kralı olan Mario Gomez ile ilgili de konuşan Tosun şöyle devam etti: “Mario'dan çok şey öğrendim. Çok iyi bir insan ve süper bir futbolcu. Ayrılmasına üzüldüm ama benim için iyi oldu. Aksi takdirde ikinci adam olarak kalırdım.”
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