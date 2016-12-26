Beşiktaş'ta beklenen isim ilk 11'e girdi
Futbolseverlerin gözü bu maçta. Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Boluspor'da son hazırlıklar tamamlandı.
Kara Kartal'da teknik adam Şenol Güneş'in yönetimindeki idman 1,5 saat sürerken Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu da şekillendi.
Takım halinde yapılan ısınam ve strching hareketleri ile başlayan idman pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti.Taktik programın yer aldığı çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ile hazırlıkları tamamlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş uzun süren sakatlıklarını atlatan Talisca ve Aras Özbiliz'i Boluspor maçında oynatarak son durumlarını görmesi bekleniyor.
Takım idmanlarına çıkmadıkları için Gaziantepspor maçı kadrosuna almadığı iki oyuncuyu Boluspor maçında oynatmayı düşündüğünü belirtmiş ve 'Belki Boluspor maçında oynatabilirim demişti.
Beşiktaş ile Boluspor arasında yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.
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