Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Talisca gidiyor
Beşiktaş'ta performansı ile beğeni yaratan ve taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırıyor.
Beşiktaş'a imza attığı ilk günden bu yana takımın istikrar abidesi ve taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncu yolun sonuna geldi.
Siyah-beyazlılara 2013’te imza atan Atiba ilk iki sezonunda ligde 30’ar maçta forma giydi. Kartal’ın şampiyon olduğu 2015-16’da 34 lig maçının 34’ün de de görev yapan tecrübeli oyuncu geçen sezon ise 30’un altına düşerek 28 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti.
Bu sezon ise ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan Atiba sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig mücadelesinde forma giyemedi.
5 SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TAYDI
Beşiktaş'ta yönetimin sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek olan Atiba ile mukavele yenilemeyi düşünmediği ve 5 sezonun ardından Kanadalı futbolcu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
TRT
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