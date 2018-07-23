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Beşiktaş'ta büyük değişim: Bir bir ayrılıyorlar

Beşiktaş'ta büyük değişim: Bir bir ayrılıyorlar.35313
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:42:00

Satış gelirlerinden büyük bir gelir elde eden Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş, son yılların en çok transfer satışı yapan kulübü. Kasaya 85 milyon Euro'yu aşkın para girdi. Bu listeye Fabri eklenmek üzere. 2016'da bonservissiz alınan İspanyol kaleci, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a 6-7 milyon Euro arasındaki bir bedele satılacak. Fabri'nin de gidişiyle Beşiktaş'a son şampiyonluğu getiren ekipten ayrılanların sayısı 15'e yükselecek. 2015-2017 arasında şampiyon olduğu kadroyu koruyamayan siyah-beyazlılar, büyük oranda ekonomik sebeplerle her yıl önemli isimleri kaybetti.

EN ESKİSİ VELİ 2017'DE

Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran isimlerden Marcelo, Beck, Rhodolfo, Ersan, Gökhan İnler, Aboubakar, Ömer, Demba Ba ve Cenk artık takımda değil… Atiba'nın sözleşmesi bitti, sezonun bitmesiyle Tosic de satıldı. Bu liste Mitrovic, Talisca ve kiralık kontratı biten Atınç ile genişledi. 2016-17 sezonunun devre arasında satılan Olcay ve Kerim Frei da eklendiğinde ayrılık rüzgârı 17'ye çıkıyor. İstikrarsızlığı ile dikkat çeken kadroda, altyapıdan çıkan Necip dışında en eski oyuncu 2011'de gelen Veli Kavlak…

DÖRT YOLCU DAHA ÇIKABİLİR

Beşiktaş’ta 4 oyuncu daha ayrılabilir. Babel'e Flamengo'dan teklif var. Bu transfer, oyuncunun menajerinin talepleri nedeniyle zorda. Vida ile özellikle Premier Lig ekipleri ilgileniyor; ayrılık sürpriz olmaz. Quaresma'ya Çin'den 8 milyon Euro'luk teklif olduğu biliniyor. Lens de iyi teklif gelirse satılacak.

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