Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı

Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı.15647
  • Giriş : 27.01.2017 / 15:39:00

Beşiktaşlı deneyimli oyuncu Atiba talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş sakatlık şoku ile sarsıldı. Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Kara Kartal'a maç öncesi Atiba'dan kötü bir haber geldi.

Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer Şişmanoğlu açıklaması;

Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

NTV

Başbakan'dan açıklama var!

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray transfer konusunda atağa kalktı. Florya'ya 5 futbolcu birden getirildi.

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı

Hidayet Türkoğlu'ndan referandum ile ilgili açıklama geldi.

 

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gündemi meşgul eden Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası mücadelesinde rakibi Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

 

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

FETÖ soruşturması kapsamında devam eden operasyonlar futbol camiasına da sıçrıyor.

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya