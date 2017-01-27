Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı
Beşiktaş sakatlık şoku ile sarsıldı. Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Kara Kartal'a maç öncesi Atiba'dan kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer Şişmanoğlu açıklaması;
Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.
Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
NTV
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