Beşiktaş'ta Caner Erkin-Talisca krizi büyüyor
Beşiktaş'ta aile içi kavga şoku. Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında kapışan Talisca ile Caner Erkin gerilimi büyüyor.
Beşiktaş'ta Caner Erkin, Oğuzhan, Cenk Tosun, Babel ve Tolga Zengin sosyal medyada Talisca'yı takip etmeyi bıraktılar
Caner Erkin ve Talisca'nın Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasındaki tartışması, sosyal medyaya da sıçradı.
Beyaz TV'nin haberine göre sabah saatlerinde Anderson Talisca, Caner Erkin'i Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu harekete karşılık olarak Caner Erkin başta olmak üzere Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Tolga Zengin ve Ryan Babel de Anderson Talisca'yı takibi bıraktı.
Dün yapılan açıklamada ikilinin barıştığı ve ortada sorunun kalmadığını açıklayan Beşiktaş Kulübü, bu yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın ise arasındaki küslüğün devam ettiği ve bugün yaşanan sosyal medya krizinin bu sebepten dolayı yaşandığı ortaya çıktı.
HTSPOR
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