Beşiktaş'ta Cenk Tosun kamp kadrosunda yok
Beşiktaş'ta İngiliz kulübü Everton'a transferi gündemde olan futbolcu Cenk Tosun'un kamp kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.
Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.
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