Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 3 aday
Beşiktaş, golcü oyuncu Cenk Tosun'dan boşalacak yeri doldurmaya çalışıyor. Takımda 3 futbolcu ile ilgili hareketlilik yaşanıyor.
Kara Kartal’ın hedefindeki ilk ismin Tigres’li Andre-Pierre Gignac olduğu; Orlando City forması giyen Cyle Larin ve Antalyasporlu Samuel Eto’o’nun da konuşulan futbolcular arasında olduğu belirtildi.
Beşiktaş’ta Cenk Tosun ile yolların ayrılmasının kesinleşmesi durumunda forvet transferi için çalışmalar hız kazanacak. Yönetimin elinde şu anda 3 isim bulunuyor.
Beşiktaş, ara transfer döneminde hücum hattını yeni bir hücum oyuncusuyla doldurmak için çalışmalarına başladı. Yönetimin bu doğrultudaki ilk hedefinin geçen sezon da gündeme çok gelen Andre-Pierre Gignac olduğu öğrenildi. Meksika Ligi ekiplerinden Tigres’te forma giyen 32 yaşındaki futbolcu için menacerler aracılığıyla ilk teması kuran Kara Kartal’ın, transferi bir an önce bitirmeyi planladığı kaydedildi. Kartal’ın, 2,5 yıldır forma giydiği Tigres’le sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan 1,86’lık golcüyü düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak istediği bildirildi.
Siyah-Beyazlılar, takımın Kanadalı yıldızı Atiba’nın önerisi sonrasında Orlando City’nin genç forveti Cyle Larin’e kancayı takmıştı. 22 yaşındaki futbolcuyla görüşme halinde olan yönetimin, bu ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu konuşuluyor. Kulübü Orlando City’le olan sözleşmesi sona eren ve boşta olan Larin’in, Atiba faktörü sebebiyle Kara Kartal’a transfer olmak istediği belirtildi.
Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Beşiktaş, Antalyaspor’un o dönemki başkanı Ali Şafak Öztürk’ün son anda vazgeçmesi sonrasında istediğini alamamıştı. Antalyaspor’da gollerine devam eden 36 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş’ın gündemine tekrar girdiği öğrenildi. Menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a haber gönderen deneyimli futbolcunun, Beşiktaş’a imza atmak için hazır olduğu bildirildi. Yıldız ismin ilerleyen yaşına rağmen ligi bilmesi sebebiyle yönetimden bu futbolcunun alınmasını isteyen yöneticilerin bulunduğu kaydedildi
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