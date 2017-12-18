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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek.19940
  • Giriş : 18.12.2017 / 09:46:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.

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Beşik Modelleri

Son şampiyon Beşiktaş, yeni transferlerin peşine düştü. 5-1'lik Osmanlıspor galibiyeti sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, Cenk'in yerine gelmesi planlanan ismi açıkladı.

Basın mensuplarına konuşan Çebi, puan kayıplarına artık son vermek istediklerini bahsederken transfer konusuyla ilgili soruları da yanıtladı.

Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili henüz bir gelişme olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un durumuyla ilgili de konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla transfer piyasasının önemli isimlerinden olan Cenk Tosun hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Teklifler geliyor ama şu an için Cenk'in gitmesini düşünmüyoruz. Bizim ona ihtiyacımız var. İleride fikir değişebilir, transfer döneminde biri gelir biri gider.

Çebi, Mario Gomez ve Demba Ba hakkındaki sorulara ise, "Gomez'i düşünmüyoruz ama Demba Ba alternatif olabilir. O bizi, biz de onu özledik. Geri dönmek istediğini de biliyorum.

Cenk'in ayrılması halinde onun yerini Demba Ba ile doldurmak bir alternatif olabilir. Bu olacak diye söylemiyorum, sadece birer alternatif bunlar. Bu takımdan giden olmazsa, gelen de olmayabilir." şeklinde yanıt verdi.

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