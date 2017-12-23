Beşiktaş'ta Demba Ba hareketliliği yaşanıyor
2015 yılında Çin ekibine transfer olan ve taraftarın büyük sevgisini kazanan Demba Ba, siyah beyazlı yönetime olumlu yanıt verdi.
13 milyon TL (59 milyon TL) karşılığında Çin’in yolunu tutan Senegalli oyuncuyla Beşiktaş’ın yolu geçen sezon da kesişmişti. Sol bacağından yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından ikinci yarıyı Kara Kartal’da kiralık olarak geçiren Demba Ba, 2 maça çıkmış ve 1 gollük performans sergilemişti. Sezon sonunda sakatlığı tekrar nükseden deneyimli oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Takımdan ayrılması sonrasında bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli oyuncu, problemini atlattı ve menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a, ‘Beni alın’ mesajını gönderdi.
Tecrübeli futbolcudan gelen bu çağrıyı olumlu karşılayan Başkan Fikret Orman, Shanghai Shenhua’yla sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ba’dan bonservis sorununu çözmesini talep etti. Harekete geçen yıldız isim, Çin’e gidip Shanghai Shenhua’yla görüşüp bonservisini almaya çalışacak.
FANATİK
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