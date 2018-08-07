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Beşiktaş'ta Fabri yerine İspanyol kaleci

Beşiktaş'ta Fabri yerine İspanyol kaleci.19186
  • Giriş : 07.08.2018 / 08:22:00

Beşiktaş'ta Fabri yerine İspanyol kalecinin getirilmesi gündemde.

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Uzun zamandır Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'nin takımdan ayrılması ile siyah-beyazlı ekip yeni file bekçisi arayışına girdi.

A Spor'un haberine göre; Fabri'nin İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in İspanyol file bekçisi Kiko Casilla için girişimlere başladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Casillas, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında Real Madrid ile 5 yıl için 6 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı.

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen Casilla bu maçlarda 50 gol yedi.

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