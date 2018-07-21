Beşiktaş'ta Faroe Adaları keyifleri kaçırdı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Kara Kartal'da Faroe Adası ekibinin rakip çıkması moralleri bozdu.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarından Miguel Peiro Montanana’nın Faroe Adaları’nda seyrettiği ilk maçtan, ancak dört günde gelmesi nedeniyle bu eşleşmeden memnun kalmadığı öğrenildi.
B36 Torshavn-OFK maçını yerinde seyreden Montanana’nın sis nedeniyle Faroe Adaları’nda üç gün mahsur kalması, Torshavn’ın İstanbul’dan çok uzak olması ve Türkiye’deki nemli havadan bir anda soğuk havaya geçiş yapılması gibi faktörler, teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Avusturya kampından sonra iki günü izinli geçirecek olan Beşiktaşlı oyuncuların da, yol mesafesi nedeniyle eşleşmeden memnun olmadığı ortaya çıktı.
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