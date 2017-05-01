Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi öncesi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar ara vermeksizin sürüyor.
Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe maçı için ara vermeden hazırlıklara başlayan Beşiktaş, basına kapalı olarak çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, Başakşehir karşısında ilk 11'de oynayan isimler salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma, duran top ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Çakar: Beşiktaşlı futbolcular alemdeydi
Ahmet Çakar, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi hakkında konuştu.
Galatasaray, Fenerli Lens'in peşine düştü
Galatasaray, Fenerbahçe'de forma giyen Lens'in peşine düştü.
Başakşehir'den Beşiktaş'ı kızdıracak mesaj
Başakşehirspor, Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak mesaj yayınladı.
Beşiktaş hüsrana uğradı, seri sona erdi: 3-1
Süper Lig'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında tel tel döküldü. Haftalardır süren yenilmezlik
Galatasaray aradığı kanı İngiltere'de buldu
Galatasaray, İngiltere'de top koşturan Bruno Manga'yı kadrosuna katmak istiyor.
Mahmut Uslu: Hollanda bizden izin alacak
Mahmut Uslu, teknik adam Advocaat ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.