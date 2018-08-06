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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Aras Hollanda yolcusu

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Aras Hollanda yolcusu.17626
  • Giriş : 06.08.2018 / 16:16:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Aras Özbiliz ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Beşiktaş'tan ayrılık haberi geldi. Genç oyuncu Aras Özbiliz'in Hollanda'ya gideceği açıklandı.

Voetbal International'in haberine göre Hollanda Eredivisie takımlarından Willem II, Aras'ın kiralanması için Beşiktaş'la anlaştı. Transfer için iki kulübün evrak işlerini halletmeye çalıştığı ve 28 yaşındaki oyuncunun bugünden itibaren Tilburg'da takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Ajax altyapısında yetişen Aras 2010-2012 yılları arasında A takımda forma giydikten sonra sırasıyla Kuban Krasnodar, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Beşiktaş ve Sheriff Tiraspol formaları giydi.

Beşiktaş'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun yıllık 1 milyon eurodan fazla garanti ücret aldığı tahmin ediliyor.

Siyah beyazlılar geçtiğimiz günlerde de Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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