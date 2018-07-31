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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pektemek gidiyor

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pektemek gidiyor.19903
  • Giriş : 31.07.2018 / 09:18:00

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

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Beşik Modelleri

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Beşiktaş'ta kadrolar şekilleniyor. Siyah-beyazlı ekip, Mustafa Pektemek konusunda ise kararını verdi.

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı. Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menacerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi.

FANATİK

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