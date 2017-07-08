Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi!
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekiplerinden Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan İnler, buradaki macerasının sonuna geldi.
Siyah-Beyazlılar İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Türk asıllı futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini feshetti.
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