Beşiktaş'ta gençlik operasyonu yapıldı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, deneyimli futbolcuların yanı sıra takımda gençleşme operasyonu başlatacağının sinyalini verdi.
Geçmişte Oğuzhan, Olcay ve Tolgay gibi isimleri Türkiye’ye getiren Kartal, Avrupa’daki yeni yıldız adaylarını renklerine bağlamayı planlıyor.
Süper Lig’de yabancı futbolcu sınırlamasındaki geleceğe dönük belirsizlik nedeniyle birçok kulüp beklemede kalırken, Beşiktaş Yönetimi şimdiden düğmeye bastı. Takımı gençleştirme yolunda birçok yabancı yeteneği takip eden siyah-beyazlı yönetim yerli oyuncu konusunda da geniş çaplı bir tarama yapacak. Atiba, Quaresma, Pepe, Adriano, Gökhan Gönül ve Negredo’nun 30 yaş üstü oyuncular olması nedeniyle bu isimlerin yerine genç yetenekler bakan yönetim, FEDA dönemindeki gibi gurbetçi avına da çıktı.
Yerli ve yabancı gençleri izleyerek hem yabancı sınırlamasına önlem almak hem de takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde Brezilya’ya giderek ilk adımı attı. Atiba’nın önerdiği Kanadalı golcü Cyle Larin’i devre arasında bedava transfer etmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, TFF’nin alacağı karara göre yerliler için de girişimlerde bulunacak. Daha önce Olcay Şahan, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup gibi futbolcuları kadrosuna katan Beşiktaş yine aynı stratejiyi izleyerek takımın geleceğini hazırlayacak.
Bu planlama içerisinde altyapıdan gönderdiği kiralık futbolcularını da yakından takip edecek olan siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan Aydoğan ve Eslem Öztürk gibi futbolcuları kadrosunda tutmayı hedefliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Beşiktaş Yönetimi, yetenek takip etme konusunda da yeniden yapılanmaya gidecek.
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