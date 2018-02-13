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Beşiktaş'ta golcü oyuncu Atiba için karar verildi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Atiba için karar verildi.18197
  • Giriş : 13.02.2018 / 10:12:00

Beşiktaş yönetiminden golcü oyuncu Atiba için karar geldi.

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Beşik Modelleri

Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından 35 yaşındaki Atiba, siyah-beyazlı ekiple hemen masaya oturmayacak.   

Beşiktaş yönetimi, orta sahanın vazgeçilmezi Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi için stratejisini belirledi. 5 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak isteyen 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu ile masaya hemen oturmayacak olan yönetim, sezon sonunu bekleme kararı aldı. Başkan Fikret Orman'ın, "Atiba ile ilişkimizde hiçbir sorun yok. Acele etmemiz gerekmiyor. Lig bitince görüşür, şartlar uyarsa anlaşırız" tavrını takındığı ifade edildi.

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