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Beşiktaş'ta gözler yeniden Larin'e çevrildi

Beşiktaş'ta gözler yeniden Larin'e çevrildi.19991
  • Giriş : 09.08.2018 / 09:15:00

Beşiktaş'ta gözler yeniden tecrübeli oyuncu Larin'e çevrildi.

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Beşiktaş'ta forma giyen ve B36 maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Larin, LASK maçı kadrosuna alındı.

Kara Kartal’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında geçen hafta B36 Torshavn’ı ağırladığı mücadeleye damgasını, Beşiktaş’ın genç golcüsü Cyle Larin vurmuştu.

23 yaşındaki Kanadalı futbolcu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada; 31, 61 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmış ve 6-0’lık galibiyete önemli katkı sağlamıştı. Yeni sezon öncesinde iyi bir kamp dönemi geçiren Larin, şovuna bu akşam da devam etmek için çıkacak.

Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in formsuzluğunun sürmesi, yeni transfer Umut Nayir’in da zamana ihtiyacının bulunması sebebiyle gol yükünü yine Larin sırtlanacak.

Linz maçı öncesinde oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Şenol Güneş; özellikle orta sahanın kanatlarında görev yapan Jeremain Lens ve Ryan Babel’den sık sık yapacakları ortalarla Cyle Larin’e pozisyon yaratmalarını istediği kaydedildi.

Güneş’in, orta sahanın ortasında görev yapacak futbolculara da topu Larin’le buluşturmaları talimatını verdiği bildirildi.

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