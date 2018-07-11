Beşiktaş'ta Guti dönemi resmen başladı!
İspanyol devi Real Madrid'de uzun süre Futbol oynayan golcü oyuncu Guti, yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı.
Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız'ın ise akşam saatlerinde kampa katılması bekleniyor
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