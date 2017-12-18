Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta ilk ayrılık. Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden siyah-beyazlı ekipte Milosevic ile olan sözleşme feshedildi.
Siyah Beyazlılar 25 yaşındaki İsveçli oyunucu Alexander Milosevic ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.
Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
NTV
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