Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı! O isim kadroda yok
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Cezası sona eren Atiba, Tolgay, Oğuzhan ve Quaresma kadroda yer alırken Göztepe maçında gol atan Cyle Larin yer almadı.
29. haftanın açılış karşılaşmasında Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte Beşiktaş'ın Akhisarspor kadrosu:
Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Necip, Gökhan Gönül, Atiba, Pepe, Caner, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Mustafa, Negredo, Oğuzhan, Gökhan Töre, Adriano, Medel, Quaresma
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