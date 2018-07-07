Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Hollanda'ya gidiyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği genç oyunculardan Aras Özbiliz, Hollanda'ya gidiyor.
Dün sabahki idman öncesinde Aras Özbiliz, Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gurbetçi futbolcu, düzenli oynamak istediğini belirtirken, bir Hollanda ekibi ile kısa zamanda anlaşacağı öğrenildi
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