Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor. Çaykur Rizespor'dan siyah-beyazlı ekibe geri dönen genç oyuncu Alexander Milosevic'in sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş iki yıl önce 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı savunma oyuncusu için AIK Stockholm takımına 1 milyon Euro fesih bedeli ödemişti.
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