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Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Talisca gidiyor!

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Talisca gidiyor!.14557
  • Giriş : 30.04.2018 / 15:55:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Talisca'nın Benfica ile anlaştığı haberi gündemi salladı.

Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü.

Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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