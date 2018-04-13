Beşiktaş'ta istinat duvarı aracın üzerine çöktü
Beşiktaş'ta sabah saatlerin büyük bir panik yaşandı. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Ekipler olay yerine intikal etti.
Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.
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