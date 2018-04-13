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Beşiktaş'ta istinat duvarı aracın üzerine çöktü

Beşiktaş'ta istinat duvarı aracın üzerine çöktü.34584
  • Giriş : 13.04.2018 / 10:07:00

İstanbul Beşiktaş'ta istinat duvarı bir aracın üzerine çöktü.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta sabah saatlerin büyük bir panik yaşandı. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Ekipler olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

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