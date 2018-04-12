Beşiktaş'ta kriz çıktı: Vida mutsuz!
Beşiktaş'a büyük umutlarla getirilen Domagoj Vida ile ilgili açıklama yapan kaleci antrenörü, Vida'nın kenarda oturmaktan mutsuz olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Mrmic, "Vida oynamadığı için mutsuz. Sonuçta kenarda oturmaya alışık bir futbolcu değil.
Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Mrmic, Hırvat basınına konuştu. Siyah-beyazlıların devre arası Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida'nın forma şansı bulamamasını değerlendiren Mrmic, "Vida oynamadığı için mutsuz. Sonuçta kenarda oturmaya alışık bir futbolcu değil. Ancak takımda büyük bir forma rekabeti var. Pepe, Medel ve Tosic gibi isimlerin forma için savaştığı bir takım söz konusu" ifadelerini kullandı.
Vida'nın Beşiktaş'ta yedek kalsa da Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağına inandığını da belirten Mrmic, "Son derece zorlu bir şampiyonluk yarışı geçiyor. Galatasaray'ın diğerlerine göre daha zor bir takvimi var. Bizle de oynayacaklar ve zorlu deplasman maçları var. Quaresma'nın da cezasının sona ermesiyle biz daha da güçleneceğiz. Rakiplerin alacağı sonuçlara da bağlı olarak şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
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