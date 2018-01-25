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Beşiktaş'ta Larin krizi gün geçtikçe büyüyor

Beşiktaş'ta Larin krizi gün geçtikçe büyüyor.17626
  • Giriş : 25.01.2018 / 08:45:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Larin ile ilgili kriz gün geçtikçe büyüyor.

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Siyah-beyazlılarda kriz. Beşiktaş Kulübü, deneyimli oyuncu Cyle Larin ile ilgili Orlando City ile sorun yaşamaya devam ediyor.

Siyah beyazlılarla idmanlara başlayan 22 yaşındaki futbolcu için açıklamada bulunan ABD ekibinin hocası Jason Kreis, “Larin bizim oyuncumuz. Bizimle olması gerekirdi” diyerek krizin devam edeceğini gösterdi.

Kara Kartal, geçen sezondan beri transfer hedefleri arasında yer alan Cyle Larin’e, gecikmeli olsa da kavuşmuştu. 22 yaşındaki oyuncuyu boşa çıkması sonrasında renklerine bağlayan Beşiktaş, futbolcunun eski kulübü Orlando City’den gelen çıkış sonrasında şok yaşamıştı.

ABD Major Lig ekibi, Larin’in sözleşmesinin uzatıldığını ve Kanadalı futbolcunun kendi oyuncuları olduklarını duyurmuş ve konuyu FIFA’ya taşımıştı. Sözleşme uzatmanın Orlando’nun tek taraflı hamlesi olduğu savunan Beşiktaş Yönetimi, önceki gün futbolcuyu idmana çıkarmıştı.

Larin konusundaki belirsizliğin sürmesi sebebiyle oyuncusunun lisansını çıkaramayan Beşiktaş’a, Orlando City’den yeni bir açıklama geldi.

Genç futbolcunun durumuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Orlando City Teknik Direktörü Jason Kreis, “Cyle Larin bizim oyuncumuz. Bizimle birlikte çalışmalara başlaması ve burada olması gerekirdi. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve neler olacağını merak ediyoruz” diye konuştu.

Larin, Beşiktaş’la ilk idmanına önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde çıkmıştı.

TRT

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