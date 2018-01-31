Beşiktaş'ta Love ve Larin'e imza töreni!
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni gerçekleştirildi.
Beşiktaş'ta yeni transferler Vagner Love ve Cyle Larin düzenlenen törenle imza atıyor.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenleniyor.
Vodafone Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninde ilk olarak konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü imzalarla transferi kapatmış olacağız. Vida ile başladık, bugün de Vagner ve Larin ile kapatmış olacağız. Şampiyonluğa giden yolda hayırlı olmasını diliyorum. Larin epeydir izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da konuştuk. Konuşmalarımızın sonucunda devre arasına bıraktık. Kulübünün talepleri fazlaydı, o yüzden devre arasına bıraktık aynı Vida'da olduğu gibi. Çok umutlu olduğumuz bir transfer. Atiba'nın da Beşiktaşlı olması buna katkı sağladı. Ailemize hoşgeldin diyorum Larin'e. Uzun yıllar inşallah beraber olacağız."
Vagner kariyeri belli, kendisini ispat etmiş bir oyuncu. Çok istediğimiz bir oyuncuydu, transferin en başından istediğimiz bir isimdi. Bu arada birkaç kez Londra yaptık ve ilgi başka tarafa döndü ama bazen ilgiyi başka yere çekmek gerekiyor."
İmza töreninde konuşan Cyle Larin, "Başkanımıza teşekkür ederim, beni Beşiktaş'a kazandırdı. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Takıma katkı yapmak istiyoruz ve sabırsızlanıyorum. Gelmeden Beşiktaş'ın birçok maçını izledim ama burada o taraftarın coşkusunu yaşamak heyecan verici. Böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım. Sahaya çıkmak ve goller atmak istiyorum." açıklamasını yaptı.
Brezilyalı Vagner Love "Bu büyük şansı bana verdiği için başkana teşekkür ederim. Bundan sonra bana düşen çok çalışmak ve benim için gösterilen ilgiyi ve sevgiyi bir şekilde geri ödemektir. Bu ateşli taraftarın yokluğunu hissediyordum. Bana bu lazım. Gençlerbirliği maçında oynasaydım iyi olurdu ama önümüzdeki haftalarda oynayacağıma eminim." dedi.
Cyle Larin'in kulübü Orlando City ile yaşanan krizi anlat Fikret Orman, "Larin için gazetelerde 'Ceza gelebilir' dediler. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş2ta böyle bir şey olmaz. Sonrada ceza gelecek olasılığımız da olmuyor. Sanki bir şey yapıyoruz ve farkıdna değiliz sonradan da ceza gelecek. Bu haberlere güldüm. Larin'de dava sürecine gidecektik, o riski almıştık. Talepler çok uçuktu ve sonradan bizim seviyemize gelince davaya gitmeden işi çözdük. Bizim kabul ettiğimiz rakamı ödeyerek Larin'i transfer ettik." şeklinde konuştu.
Vagner Love'la ilgili de konuşan Orman, "Alanyaspor Kulübü bizim dostumuz. En önemli oyuncularını alarak küme düşme sıkıntısı yaşamalarını istemedik. Çok da ısrarcı olmadık. Alanyaspor Kulübü bizi aradı ve sonrasında konuşmalar başladı. Makul bir seviyede de transferi gerçekleştirdik. Bundan sonra Finansal Fair Play biteceği için bonservis ödeyerek transferler yapacağız." dedi.
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