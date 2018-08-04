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Beşiktaş'ta Nacer Chadli transferi tamam!

Beşiktaş'ta Nacer Chadli transferi tamam!.11252
  • Giriş : 04.08.2018 / 17:23:00

Siyah-beyazlı ekipte, Nacer Chadli transferi mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş'ın uzun zamandır takip ettiği Belçikalı yıldız oyuncu Nacer Chadli ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Kara Kartal, ünlü futbolcuya 2,5 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor…

Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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