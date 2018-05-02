Beşiktaş'ta Negredo ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ancak talihsiz sakatlıklar yaşayan Negredo ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Beşiktaş, İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun menajerine, “Kulüp bul”çağrısı yaptı. Daha önce golcü oyuncuyu isteyen kulüplerle temasa geçilecek.
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş gelecek sezon için kolları erken sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.
GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK
Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
FANATİK
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