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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için kritik hafta

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için kritik hafta.17487
  • Giriş : 03.04.2018 / 09:18:00

Beşiktaş'ta genç oyuncu Oğuzhan Özyakup için kritik haftalar başladı.

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Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup'a talip olan 2 İtalyan kulüp ile ilgili karar bu hafta verilecek.

İtalyan basını; Arsenal, West Ham ve Everton’un istediği Oğuzhan Özyakup’a Milan ve Lazio’nun da talip olduğunu yazdı. Türk menajeri “Öncelik Beşiktaş’ın” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş’la sözleşmesi biten ve yeni mukavele için yönetimle temasları süren Oğuzhan Özyakup’un durumunun 2 haftaya kadar netleşeceği bildirildi. İngiltere’de pek çok kulüple ismi anılan Oğuzhan’a en son İtalya’dan Milan ve Lazio’nun talip olduğu öne sürüldü. Ozzie’nin menajeri Kees Vos, “Ben Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia’nın izlediğini biliyorum. Bunu teyit ettim. Gelecek 2 hafta içinde karar vereceğiz” açıklaması yaptı.

Milli yıldızın Türkiye’de menajerlerliğini yürüten Yalçın Sarıkaya ise haber1903.com’a, genç yıldızın Türkiye’de herhangi bir takıma gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Yurt dışındaki transfer içinse açık kapı bırakan Sarıkaya şu ifadeyi kullandı: Oğuzhan’ın Türkiye’den Beşiktaş haricinde herhangi bir takım ile görüşmesi olmadı, olmayacak. Oğuzhan Beşiktaş’ın oyuncusu.

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