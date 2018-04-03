Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için kritik hafta
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup'a talip olan 2 İtalyan kulüp ile ilgili karar bu hafta verilecek.
İtalyan basını; Arsenal, West Ham ve Everton’un istediği Oğuzhan Özyakup’a Milan ve Lazio’nun da talip olduğunu yazdı. Türk menajeri “Öncelik Beşiktaş’ın” ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş’la sözleşmesi biten ve yeni mukavele için yönetimle temasları süren Oğuzhan Özyakup’un durumunun 2 haftaya kadar netleşeceği bildirildi. İngiltere’de pek çok kulüple ismi anılan Oğuzhan’a en son İtalya’dan Milan ve Lazio’nun talip olduğu öne sürüldü. Ozzie’nin menajeri Kees Vos, “Ben Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia’nın izlediğini biliyorum. Bunu teyit ettim. Gelecek 2 hafta içinde karar vereceğiz” açıklaması yaptı.
Milli yıldızın Türkiye’de menajerlerliğini yürüten Yalçın Sarıkaya ise haber1903.com’a, genç yıldızın Türkiye’de herhangi bir takıma gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Yurt dışındaki transfer içinse açık kapı bırakan Sarıkaya şu ifadeyi kullandı: Oğuzhan’ın Türkiye’den Beşiktaş haricinde herhangi bir takım ile görüşmesi olmadı, olmayacak. Oğuzhan Beşiktaş’ın oyuncusu.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, kancayı Cezayirli oyuncuya taktı
Beşiktaş Kulübü, Cezayirli oyuncu Brahimi ile görüşmeye başladı.
Şenol Güneş'ten Gökhan Töre'ye: Hazır ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Töre için kararını verdi.
Aziz Yıldırım'dan flaş Alex açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaşlı Oğuzhan için kritik açıklama
Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili kritik açıklama geldi.
Spor Toto 1.Lig'e veda eden 2. takım belli oldu!
Elazığspor'a 8-1 mağlup olan Manisaspor küme düştü. Spor Toto 1. Lig'e veda eden ilk takım ise Gazia
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiri
Serie A'da haftanın maçında Juventus, Milan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.