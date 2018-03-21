Beşiktaş'ta Oğuzhan yeni talepler sundu
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran genç oyuncu Oğuzhan Özyakup, yeni sözleşme ile ilgili yönetime yeni şartlarını iletti.
Son haftalarda ilk 11’deki yerini kaptıran Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için 3 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro da imza parası istedi. Bu taleplere olumsuz karşılık veren Başkan Fikret Orman, oyuncusuyla milli ara sonrasında özel olarak görüşecek.
Siyah-Beyazlılar’da sözleşme krizi yaşanıyor... Kulüple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan’la 5 yıllık anlaşma sağlayan ve sonrasında Oğuzhan Özyakup’la yapılan ön anlaşmayı resmileştirmek için düğmeye basan yönetim, büyük bir şok yaşadı. Son haftalardaki performansı eleştirilen Oğuzhan Özyakup’un, sözleşme imzalamak için yeni taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’ın yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’dan (12 milyon TL) 5 senelik anlaşma önerdiği Ozzie, bu teklifin 3 milyon Euro’ya (14.4 milyon TL) çekilmesini talep etti. Ek olarak Oğuzhan’ın, menaceri aracılığıyla kulüpten 2.5 milyon Euro da (12 milyon TL) imza parası istediği öğrenildi.
Oğuzhan Özyakup’la arası her zaman iyi olan Başkan Fikret Orman’ın, yönetici kurmayları aracılığıyla kendisine iletilen bu taleplere olumsuz karşılık verdiği kaydedildi. Orman’ın, Tolgay Arslan’a verildiği gibi 2.5 milyon Euro’luk maaşta ısrarcı olduğu ve imza parasına da kesinlikle karşı olduğu bildirildi. Başkan’ın, milli ara dönüşü oyuncusuyla bu konuyu özel olarak görüşeceği kaydedildi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı
Galatasaraylı kaleci Muslera, kendisine gelen tekliflerle ilgili açıklama yaptı.
Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı
Golcü futbolcu Umut Bozok'un Milli Takım'dan davet almaması, futbol otoriteleri tarafından şaşkınlık
Talisca'dan itiraf geldi: Tanınmaz haldeydik
Beşiktaşlı Anderson Talisca, kulübü ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Galatasaray'da Muslera krizi patlak verdi
Galatasaray'da milli maçları başlamasıyla Muslera krizi patlak verdi.
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.
Şenol Güneş patladı: Bunlar geyik muhabbeti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam alınan yenilgi sonrası konuştu.