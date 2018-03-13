Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelinen olaylı Fenerbahçe maçında sağ ayağının baş parmağı kırılan Pepe için tüm takım seferber oldu.
Takımının Gençlerbirliği’yle oynadığı lig mücadelesini Vodafone Park’ta tribünden takip eden Portekizli futbolcu, “Sağlık ekibiyle çalışıyoruz. Bir an önce takıma geri dönmek istiyorum. Özel bandaj da dahil olmak üzere birçok ihtimali değerlendiriyoruz” dedi.
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