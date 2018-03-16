Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic'in durumu belli oldu
Olaylı Fenerbahçe maçında parmağından sakatlanan Pepe'nin özel bandajla pazar günü forma giyebileceğini belirtildi.
Ön adale grubunda sorun bulunan Tosic için ise karar verilemiyor.
Sırp stoper için Güneş, Bayern Münih maçı öncesi, "Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak" açıklamasını yapmıştı.
SABAH
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