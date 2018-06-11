Beşiktaş'ta rota yeniden Aboubakar'a çevrildi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma gşyen Vincent Aboubakar için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Vagner Love'u takımda istemeyen Şenol Hoca, Aboubakar'ı takımda istiyor.
Siyah beyazlı yönetim bu sezon takımda bir istikrar yakalayamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması ve forvette yer açılması halinde Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşacak.
Vincent Aboubakar, bu sezon Porto formasıyla 42 maça çıkıp, 26 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkarken, 19 gol atıp, 4 de asist üretmişti. Aboubakar, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ile şampiyonluğun Talisca ile birlikte başrol isimlerinden olmuştu
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