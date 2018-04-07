Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor!
Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Beşiktaş'a Göztepe maçı öncesi sakatlık haberi geldi. Gökhan Gönül'ün sakatlandığı ortaya çıktı.
Adalesinde Ağrı olan Gökhan Gönül'ün, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli yıldızın yerine mücadele Adriano forma giyecek. Siyah-Beyazlılar'da Gökhan'ın dışında Vagner Love, Atiba, Oğuzhan, Quaresma ve Tolgay da Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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