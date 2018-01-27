Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'ta sakatlık! Talisca'nın durumu nasıl?

Beşiktaş'ta sakatlık! Talisca'nın durumu nasıl?.28866
  • Giriş : 27.01.2018 / 09:21:00

Dün akşam oynanan maçta Kasımpaşa'yı da deviren Beşiktaş'a nazar değdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta Babel dün akşam oynanan maçta cezalı durumuna düşerken, Talisca da sakatlık geçirdi.   

Beşiktaş'ta sarı kart gören Ryan Babel, önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 44. dakikasında Ryan Babel, Bernard Mensah'ı arkadan çekerek faul yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek, Babel'i sarı kartla cezalandırdı.

Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Voldafone Park'taki maça etkili başlayan, güzel oyununu da 2 golle süsleyen Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında Popov'la girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçirdi.

Ayak bileğine aldığı darbe sonrası acılar içinde yerde kalan Talisca, ilk müdahalenin ardından bir süre sahada kendini denedi. Maça devam edemeyen yıldız oyuncunun yerine, siyah-beyazlıların yeni transferi Vida oyuna dahil oldu.

ŞAMPİY10

Şenol Güneş'ten Talisca için açıklama geldi

Rusya: Bu ABD'nin çaresizliğinin işareti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ndiaye sayfasındaki 'G.Saray' yazısını kaldırdı

Ndiaye sayfasındaki 'G.Saray' yazısını kaldırdı

Golcü oyuncu Ndiaye sayfasındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok!

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maçta yıldız isim yer almayacak.

 

Kasımpaşa Teknik Direktörü istifa etti!

Kasımpaşa Teknik Direktörü istifa etti!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Şenol Güneş'ten hakemlere sert tepki

Şenol Güneş'ten hakemlere sert tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

 

Demba Ba, Göztepe ile anlaşmaya vardı

Demba Ba, Göztepe ile anlaşmaya vardı

Golcü oyuncu Demba Ba'nın Göztepe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Flaş! Fenerbahçe'de dev FETÖ temizliği!

Flaş! Fenerbahçe'de dev FETÖ temizliği!

Fenerbahçe Kulübü'nde 15 Temmuz sonrası yaşananlar ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya