Beşiktaş'ta sakatlık! Talisca'nın durumu nasıl?
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta Babel dün akşam oynanan maçta cezalı durumuna düşerken, Talisca da sakatlık geçirdi.
Beşiktaş'ta sarı kart gören Ryan Babel, önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 44. dakikasında Ryan Babel, Bernard Mensah'ı arkadan çekerek faul yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek, Babel'i sarı kartla cezalandırdı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Voldafone Park'taki maça etkili başlayan, güzel oyununu da 2 golle süsleyen Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında Popov'la girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçirdi.
Ayak bileğine aldığı darbe sonrası acılar içinde yerde kalan Talisca, ilk müdahalenin ardından bir süre sahada kendini denedi. Maça devam edemeyen yıldız oyuncunun yerine, siyah-beyazlıların yeni transferi Vida oyuna dahil oldu.
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