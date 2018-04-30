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Beşiktaş'ta şok! 2 oyuncu sezonu kapattı

Beşiktaş'ta şok! 2 oyuncu sezonu kapattı.13647
  • Giriş : 30.04.2018 / 14:57:00

Derbi yenilgisi ile iyice morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta 2 oyuncu sezonu kapattı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın üstünde kara bulutlar geziyor. Fenerbahçe ile yaşanan olaylı maç ve Galatasaray derbisi ile morallerin bozulduğu ekipte Negredo ve Pepe sezonu kapattı.

Beşiktaş iki sakat verdi... Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'ta Pepe ve Negredo sezonu kapattı... İki futbolcu da bu sezon siyah beyazlı formayı giyemeyecek.

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