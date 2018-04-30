Beşiktaş'ta şok! 2 oyuncu sezonu kapattı
Beşiktaş'ın üstünde kara bulutlar geziyor. Fenerbahçe ile yaşanan olaylı maç ve Galatasaray derbisi ile morallerin bozulduğu ekipte Negredo ve Pepe sezonu kapattı.
Beşiktaş iki sakat verdi... Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'ta Pepe ve Negredo sezonu kapattı... İki futbolcu da bu sezon siyah beyazlı formayı giyemeyecek.
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